Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Курс юаня на открытии Московской биржи снизился на 0,2 копейки - до 11,226 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,53% - до 2 710,34 и 1 091,46 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,226 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 718,51 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 094,75 пункта (-0,23%). В это же время курс юаня перешел к росту на 5,1 копейки, до 11,279 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,17% и находился на уровне 2 729,46 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.