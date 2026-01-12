В Минтуризма Приморья ожидают роста турпотока из РФ в КНДР с запуском моста

Длина моста составит около 1 км

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Введение в эксплуатацию моста через реку Туманная приведет к росту турпотока из РФ в КНДР, сообщили ТАСС в Министерстве туризма Приморского края.

"С запуском моста в эксплуатацию прогнозируется рост турпотока из России в КНДР и увеличение объемов торговли между странами. Теоретически весь путь можно будет проделать на автобусе без различных пересадок, то есть поездка будет аналогична турам в приграничный Китай. Но это пока предположение", - пояснили в ведомстве.

Что касается гостей из КНДР, посетивших Приморье, то, по словам министра туризма Приморского края Натальи Набойченко, в основном это участники деловых встреч, торговых обменов, спортивных и культурных мероприятий. "Но во время визитов во Владивосток гостей знакомили с туристическим потенциалом дальневосточной столицы в рамках обзорных экскурсий. От планов по приему групп из КНДР никто не отказывается, но это работа нескольких ведомств, долгая и кропотливая", - подчеркнула она.

Строительство моста через реку Туманную в Приморском крае ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" на основе межправительственного соглашения. Работы начались в апреле 2025 года и будут завершены 19 июня 2026 года. Длина моста составит около 1 км, а подъездная дорога с российской стороны достигнет 2,4 км.

Рядом с мостом в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" будет построен автомобильный пункт пропуска "Хасан". Его оснастят 10 полосами движения, а пропускная способность составит до 300 транспортных средств и 2 850 человек в сутки с возможностью расширения.