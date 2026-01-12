Общая площадь столичных технопарков увеличилась до 2,7 млн кв. м в 2025 году

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что резиденты технопарков могут получить льготы по налогам и гранты на оснащение оборудования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Москва увеличила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв. м в 2025 году. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В прошлом году Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв. м готовых площадей. Четыре технопарка были введены: "НТВ", специализирующийся на теле- и радиовещании; "ЗИЛ" с профилями "ИТ" и "микроэлектроника"; "Рябиновая 44" - для пищевых производств; "СТМП-Зеленоград" - для микроэлектроники", - написал Собянин.

Он добавил, что еще шесть площадок получили статус технопарка и инвестиционного приоритетного проекта по их созданию. Всего в столице функционирует 49 технопарков, в которых работают более 2,3 тыс. компаний и свыше 76 тыс. человек. "Стратегическая цель до 2030 года - 5 млн кв. м для инновационных производств", - добавил мэр.

Собянин напомнил, что резиденты технопарков могут получить льготы по налогам и гранты на оснащение оборудования. Для управляющих компаний есть возможность получить субсидии и возместить часть затрат на развитие и модернизацию имущественного комплекса.

"За 10 лет объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 182,7 млрд рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций", - заключил глава города.