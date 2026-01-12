Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов

Такое решение приняли из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов предварительно до 15:00 мск с возможным продлением срока из-за усиления снегопада и недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе, говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

″В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (с возможным продлением). Все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади″, - указано в нем.

С пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая всем необходимым согласно требованиям законодательства. В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, имеется бесплатная питьевая вода, в залах работают менеджеры по гостеприимному сервису.

12 января днем, по прогнозам синоптиков, облачно, временами дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха от нуля до минус двух градусов.

По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 13 и 14 января в регионе ожидают мокрый и очень сильный снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.