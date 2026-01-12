ФАС выдала предупреждение оператору по обращению с ТКО в Подмосковье

ФАС России установила, что ООО "Рузский РО" учитывал объемы вывозимых отходов исходя из количества вывезенных контейнеров, даже если они были не до конца заполнены

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ФАС России выдала предупреждение оператору по обращению с ТКО в Московской области - ООО "Рузский РО". Компании необходимо устранить признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ФАС обратилось ТСЖ "Никологорское" с жалобой на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, выразившиеся в установлении завышенных счетов на оплату услуг. "В ходе проверки ФАС России установила, что ООО "Рузский РО" учитывал объемы вывозимых отходов исходя из количества вывезенных контейнеров, даже если они были не до конца заполнены", - сообщили в ФАС.

Товарищество собственников жилья неоднократно направляло акты сверки и разногласия к счетам на оплату услуги с требованием сократить рассчитанный объем отходов, однако региональный оператор их игнорировал. По мнению ведомства, такие действия организации можно классифицировать как навязывание невыгодных условий договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

"Служба предупредила ООО "Рузский РО" о необходимости надлежащим образом рассмотреть обращения ТСЖ с учетом недопустимости экономически и технологически необоснованного отказа от корректировки объемов", - указали в ФАС.

Срок исполнения предупреждения - 15 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.