"Камаз" возобновил работу после новогодних праздников

В 2026 году автоконцерн планирует производить широкий спектр пассажирской автотехники, грузовых автомобилей и спецтехники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Камаз" возобновил производство после новогодних каникул, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"Сегодня, 12 января, сотрудники "Камаза" приступили к работе после общероссийских новогодних каникул. Главный сборочный конвейер компании запущен после приостановки производства на период январских праздников", - говорится в сообщении.

В 2026 году компания продолжит поставки инновационной техники под нужды российских и зарубежных потребителей, а также реализацию проектов, ориентированных на укрепление технологического суверенитета страны. В планах автоконцерна - производство широкого спектра пассажирской автотехники, грузовых автомобилей и спецтехники, которые востребованы в сфере коммерческих грузоперевозок, сельском хозяйстве, строительном секторе, сфере ЖКХ и других отраслях экономики России.

Кроме того, в 2026 году "Камаз" продолжит выпуск автомобилей модельного ряда К5, освоение новых моделей этой линейки и модернизацию площадок для повышения эффективности производства.