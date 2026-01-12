Погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5,6%

Она составила 1 млрд 116 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в 2025 году составила 1 млрд 116 млн тонн, снизившись на 5,6% по сравнению с 2024 годом, сообщили в холдинге.

Больше всего по итогам 2025 года железными дорогами было погружено: каменного угля - 324,5 млн тонн (-2,1%), нефти и нефтепродуктов - 197,1 млн тонн (-5%), а также руды железной и марганцевой - 108,4 млн тонн (-0,5%) .

Грузооборот по итогам 2025 года составил 2,478 трлн тарифных тонно-км (-1,8%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 3,075 трлн тонно-км (-1,2%).

В декабре 2025 года погрузка достигла 94,5 млн тонн (-4,8% в годовом выражении). Грузооборот за декабрь составил 208,9 млрд тарифных тонно-км (-6,1%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 259,3 млрд тонно-км (-5,2%).

Как сообщалось ранее, погрузка на сети РЖД в 2024 году снизилась на 4,1%, до 1,181 млрд тонн.