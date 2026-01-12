ЕЭК установила беспошлинный порог в €200 для покупок на зарубежных маркетплейсах

Это условие доступно для физлиц

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил порог беспошлинного ввоза товаров электронной торговли на уровне €200. Речь идет о покупках, которые физические лица делают на иностранных маркетплейсах, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем. В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее 1 евро за 1 кг, со всей стоимости покупки", - говорится в сообщении.

Для отдельных видов товаров, например, автомобилей, определены особые ставки таможенных пошлин.

Также утвержден перечень товаров, которые не смогут оформляться по упрощенной декларации электронной торговли. Это касается покупок, которые по действующим правилам ЕАЭС не относятся к товарам для личного пользования.

"Путем принятия данного пакета решений комиссия завершает формирование необходимой нормативно-правовой базы, требуемой для полноценного вступления в силу и функционирования поправок в ТК ЕАЭС, подписанных главами государств стран союза в декабре 2023 года и регулирующих вопросы электронной торговли", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Кроме того, совет ЕЭК одобрил изменения в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств и в порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия. Они нужны для ввоза автомобилей, купленных гражданами стран ЕАЭС на зарубежных онлайн-площадках.

Планируется, что новый порядок регулирования электронной торговли в ЕАЭС начнет действовать с 1 июля 2026 года.