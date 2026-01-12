Страны ЕС в марте смогут получить первый транш из фонда милитаризации

Он составит €22,5 млрд

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Государства Евросоюза в марте смогут получить первый транш в размере €22,5 млрд из фонда милитаризации (SAFE) сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

"Мы планируем подписать эти индивидуальные соглашения как можно раньше в марте. И тогда начнется предварительное финансирование в размере 15% от суммы", - сказал он в интервью британской газете Financial Times.

Еврокомиссар добавил, что его ведомство "весьма положительно" оценивает качество заявок, хотя некоторые из них нуждаются в корректировке. Он отметил, что SAFE "работает успешно", а спрос оказался выше, чем предполагалось.

Программа ЕК SAFE направлена на финансирование в размере €150 млрд из бюджета ЕС проектов по производству и совместным закупкам оружия странами ЕС в рамках подготовки к военному конфликту с Россией. Программа была запущена в начале 2025 года. Заявки на нее к концу осени подали 19 из 27 стран ЕС, которые представили Еврокомиссии 691 военный проект, исчерпав все €150 млрд финансирования. В первую очередь эти проекты направлены на производство и закупки снарядов, ракет и средств ПВО, а также беспилотников и средств борьбы с ними.