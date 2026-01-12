В Одесской области без электричества остались более 33 тыс. абонентов

Причиной отключений стали значительные повреждения энергообъектов, сообщили в "ДТЭК"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 33 тыс. потребителей в Одесской области на юге Украины остались без электричества из-за повреждения объектов энергетики в регионе. Об этом сообщила энергетическая компания "ДТЭК".

Как отмечается в Telegram-канале компании, повреждения объектов значительные, а для восстановления оборудования нужно время.

В ночь на 12 января в некоторых районах Одесской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что в Одесской области после взрывов повреждены энергетические объекты.