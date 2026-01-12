Доля заявлений по ДТП с использованием европротокола за 11 месяцев составила 41%

По данным РСА, больше всего заявлений с использованием европротокола подали в Москве, Московской области и Новосибирской области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Количество заявлений, поданных страховщикам после оформления ДТП с использованием европротокола за январь - ноябрь 2025 года, составило 761,7 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), количество заявлений, поданных страховщикам на урегулирование после оформления ДТП с использованием европротокола с января по ноябрь 2025 года, достигло 761,7 тыс. Доля таких заявлений от общего числа заявлений по ОСАГО составила 41%. Она выросла на 1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев.

По данным союза, в топ-10 по наибольшему количеству заявлений, оформленных с использованием европротокола за этот период, вошли: Москва (65 485 шт.); Московская область (42 342 шт.); Новосибирская область (32 837 шт); Приморский край (27 930 шт.); Челябинская область (24 599 шт.); Республика Башкортостан (24 157 шт.); Санкт-Петербург (23 305 шт.); Самарская область (22 363 шт.); Свердловская область (21 517 шт.); Республика Татарстан (19 714 шт.).

При этом меньше всего заявлений, оформленных с использованием европротокола, было зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах - 140 и 76 шт. соответственно.

Глава РСА отметил, что процедура оформления ДТП в рамках европротокола остается востребованной практически во всех регионах России, в большинстве из них доля заявлений, оформленных с использованием европротокола, превышает треть. "В последние годы россияне все чаще используют для оформления ДТП по европротоколу электронные сервисы. Так, в ноябре 2025 года количество заявлений с использованием фотофиксации составляло 29,84 тысячи. Всего же за 11 месяцев 2025 года фотофиксацией воспользовались 297,7 тысячи раз. Количество электронных извещений о ДТП за 11 месяцев 2025 года достигло 59,6 тысячи", - говорится в сообщении.

О мошенничестве с использованием европротокола

"С одной стороны, рост европротоколов подтверждает то, что наши уважаемые водители часто пользуются возможностью оформления ДТП через мобильное приложение, но тем не менее, нужно отметить, что в 2025 году выявилась тенденция, когда европротокол стали использовать мошенники", - рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

По его словам, именно с помощью европротокола используются схемы, которые позволяют мошенникам достаточно эффективно зарабатывать на страховых компаниях. Ефремов отметил, что первую очередь это связано с оформлением европротокола, когда извещение о дорожно-транспортном происшествии оформляется вручную, что осложняет проведение проверки участников ДТП, потом перефотографируется и через мобильное приложение отправляется в страховую компанию. При этом фотографирование поврежденных транспортных средств производится непосредственно через мобильное приложение. "И здесь достаточно часто, используя мультидрайв, когда полис ОСАГО разрешает без ограничений использовать количество водителей, вписывается несуществующий водитель", - подчеркнул Ефремов.

По его словам, РСА и страховые компании знают об этих схемах мошенничества, используемых в европротоколе ОСАГО, и в связи с этим разрабатывают соответствующие методы противодействия. Так, директор по защите активов РСА уточнил, что рассматриваются различные практические предложения, в том числе предложения по внесению изменений в закон об ОСАГО для того, чтобы сделать заградительный рубеж таким мошенническим схемам.

По мнению Ефремова, для ограничения использования мошеннических схем в европротоколе целесообразно сделать так, чтобы извещения о ДТП и фотографии можно было оформлять в мобильном приложении и только в электронном виде.