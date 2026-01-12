Комитет ГД одобрил законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

Документ предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Это следует из решения комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона N 1100211-8 "О внесении изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", - указано в решении комитета.

Документ в Госдуму внесла группа парламентариев от "Единой России". Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.