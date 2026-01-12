Курорты Сочи в новогодние праздники посетили 470 тыс. отдыхающих

Турпоток снизился на 6%

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Курорты Сочи приняли на отдых за длинные новогодние выходные более 470 тыс. туристов, сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в Telegram-канале. Турпоток по сравнению с прошлыми новогодними праздниками снизился на 6%.

"За длинные зимние выходные турпоток в Сочи составил более 470 тыс. человек. Почти 281 тыс. наших гостей - это туристы, которые разместились в отелях, еще около 190 тыс. человек посетили городские объекты с экскурсиями. Показатель турпотока за каникулы соответствует нашим ожиданиям", - рассказал он.

Так, для сравнения за новогодние праздники в 2025 году, которые длились 11 дней, Сочи принял 496 тыс. отдыхающих. Таким образом, произошло снижение турпотока в пределах 6%.

Как сообщил Прошунин, средняя загрузка гостиниц и отелей Сочи в этом году на новогодние праздники достигла 74,7%, а в горных районах превысила 75%. Три крупнейших горнолыжных курорта за время новогодних каникул продали свыше 200 тыс. ски-пассов.

"В целом же за 2025 год Сочи принял более 7,93 млн туристов, чуть меньше рекорда 2024 года, но это достойный результат с учетом современных вызовов и текущей обстановки", - добавил мэр.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. Председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов ранее в беседе с ТАСС отмечал, что летом 2025 года загрузка ряда сочинских гостиниц упала на 5-7%, а выручка - на 15-18%. Представители отрасли оценили прошедший в Сочи высокий сезон как сложный.