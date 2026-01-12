ГД 13 января может обсудить законопроект о передвижных аптеках

В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут на пленарном заседании 13 января рассмотреть в первом чтении законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках, соответствующее предложение совету Думы направил думский комитет по охране здоровья. Это следует из решения комитета, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Предложить совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 13 января 2026 года для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета.

Документ в Госдуму внесла группа парламентариев от "Единой России". Законопроект предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.

При этом предполагается, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные лекарства. В частности, речь идет о препаратах, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества. Кроме того, под ограничения попадет продажа препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25% и препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

В законопроекте подчеркивается, что в инициативе примут участие те аптеки, которые будут соответствовать правительственным требованиям. Правительство также определит конкретные параметры проведения эксперимента и порядок включения в него российских регионов.

Если Госдума примет законопроект и его впоследствии подпишет президент РФ, документ вступит в силу 1 июня 2026 года - в день начала эксперимента.