Эксперт Шапошников: спрос на сталь в России останется на уровне 2025 года

По словам советника управляющего фонда "Индустриальный код", показатель составит около 36-37 млн тонн

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спрос на сталь в России в 2026 году останется на уровне 2025 года и составит около 36-37 млн тонн. Такое мнение высказал ТАСС советник управляющего фонда "Индустриальный код" Максим Шапошников.

"Спрос, скорее всего, останется на уровне 36-37 млн т в России", - сказал эксперт.

Шапошников отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной. Несмотря на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) о росте мирового ВВП на уровне 2-3%, эксперт ожидает продолжения глобальной рецессии, считая данные фонда некорректными из-за недоучета реальной инфляции. На этом фоне сохранится значительный профицит китайского экспорта.

"Китай стремится к закрытию сталелитейных заводов в ЕС и США, поэтому продолжает демпинговать на мировых рынках. Бороться с избытком китайского предложения крайне трудно, так как экспортеры из других стран не имеют доступа к такому льготному кредитованию, которым пользуются их коллеги из КНР", - подчеркнул Шапошников.

Как отметил эксперт, согласно прогнозу фонда, большинство отраслей - потребителей стали по итогам 2026 года покажут "удовлетворительную" динамику. При этом сектор гражданского машиностроения может продемонстрировать отрицательные результаты ("неудовлетворительно") под давлением налоговой нагрузки, китайского демпинга и отсутствия доступного кредитования.

Ранее генеральный директор "Северстали" Александр Шевелёв говорил, что "Северсталь" не видит предпосылок для увеличения металлопотребления на российском рынке в 2026 году.