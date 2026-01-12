ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак

Заявка на регистрацию была подана 25 апреля 2024 года от компании "Джей. Чу Лимитед"
Редакция сайта ТАСС
08:38

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в РФ товарный знак "Джимми Чу", выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана 25 апреля 2024 года из Великобритании от компании "Джей. Чу Лимитед". Товарный знак регистрируется по шести классам (№ 3, 9, 14, 18, 25, 35) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - косметика, очки, сумки, ювелирные изделия, одежда, обувь и услуги по рекламе и маркетингу, следует из данных Роспатента.

Компания Jimmy Choo входит в Capri Holdings. 

