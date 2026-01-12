Аэропорт Калининграда вернулся к штатной работе после снегопадов

Из-за штормовых ветров, тумана и последовавших сильных снегопадов в Храброво на прилет и вылет задерживали до 30 авиарейсов в день

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 января. /ТАСС/. Аэропорт Храброво в Калининграде функционирует в штатном режиме после сильных снегопадов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аэропорта.

"Работаем в штатном режиме, у нас все отлично. Полосы убираются, все рейсы выпускаются и садятся абсолютно спокойно", - рассказали в аэропорту Храброво.

По данным онлайн-табло калининградского аэропорта на 11:22 мск, задерживаются пять рейсов, четыре из которых - в Москву. В пресс-службе Храброво ТАСС сообщили, что все задержки связаны с поздним отправлением бортов в Калининград. Сам аэропорт отправляет самолеты обратно без задержек.

Конец 2025 года и январские праздники в Калининградской области были отмечены сложными метеоусловиями. Из-за штормовых ветров, тумана и последовавших сильных снегопадов в Храброво на прилет и вылет задерживали до 30 авиарейсов в день, некоторые были отменены.