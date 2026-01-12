В ГД внесли законопроект о трехлетних кредитных каникулах для бизнеса на УСН

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий предоставление трехлетних кредитных каникул для предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН). Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об особенностях изменения условий договора кредита (займа) по требованию заемщика - субъекта малого и среднего предпринимательства или заемщика - физического лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Так, предприниматели на УСН смогут оформлять льготный период по кредитам на срок до трех лет, но не позднее 31 декабря 2028 года. Если заемщик не укажет конкретные даты, каникулы будут действовать автоматически: с момента подачи требования к кредитору и до конца 2028 года.

Как отмечается в пояснительной записке, мера обусловлена будущим поэтапным снижением максимального размера доходов, позволяющего не уплачивать НДС. С 1 января 2026 года вступили в силу соответствующие изменения: порог будет уменьшен до 20 млн руб. в 2026 году, до 15 млн руб. - в 2027 году, до 10 млн руб. - в 2028 году. По мнению авторов инициативы, кредитные каникулы помогут предпринимателям спокойнее перестроить финансовые планы и сохранить устойчивость бизнеса.