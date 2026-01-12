Wildberries отреагировала на сообщения об отравлениях подростков ветпрепаратами

В отношении ветеринарных препаратов действует усиленный внутренний мониторинг, указали в пресс-службе компании

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. На маркетплейсе Wildberries действует усиленный внутренний мониторинг в отношении ветеринарных препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"На площадке Wildberries реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг", - говорится в сообщении.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.

В пресс-службе РВБ отметили, что как на упаковке препаратов, так и в карточках товаров содержится информация производителя о строгом запрете использования ветеринарного препарата людьми. "Препарат предназначен исключительно для применения по назначению, при этом ответственность за его ненадлежащее использование несет покупатель", - сказано в этих сообщениях.

Маркетплейс оперативно реагирует на обращения потребителей, представителей общественных организаций и государственных органов. Wildberries находится в постоянном диалоге с регулятором и внимательно отслеживает развитие ситуации, рассказали представители РВБ.

Кроме того, на платформе в круглосуточном режиме функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающих модерацию карточек товаров и пользовательских отзывов на основе анализа текстовой и визуальной информации. Алгоритмы позволяют выявлять товары с признаками нарушений и оперативно скрывать карточки товаров в каталоге, а также выявлять и скрывать некорректные отзывы, говорится в сообщении.