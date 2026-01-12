Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox

В начале декабря ведомство ограничило доступ к платформе в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

Здание Роскомнадзора © klevo/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роскомнадзор не видит оснований для возобновления работы платформы Roblox на территории Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - заявили в Роскомнадзоре.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности. Позже в ведомстве заявили о готовности взаимодействовать с Roblox после сообщения платформы о приведении работы в соответствие российским законам.