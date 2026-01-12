КНР и ЕС согласовали ценовые обязательства по электромобилям

Минкоммерции Китая уточнило, что Евросоюз выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства, в котором подтвердит, что "будет применять одинаковые правовые стандарты к каждой из них в соответствии с правилами ВТО, придерживаясь принципа недискриминации, на основе объективной и беспристрастной оценки"

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Власти КНР и Евросоюза согласовали ценовые обязательства китайских экспортеров электромобилей в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Стороны пришли к единому мнению по поводу необходимости предоставления общих рекомендаций по ценовым обязательствам китайским экспортерам электромобилей в ЕС. Благодаря этому они смогут более практично и целенаправленно решать актуальные вопросы в соответствии с правилами ВТО", - говорится в распространенном заявлении китайского торгового ведомства.

Минкоммерции уточнило, что с этой целью Евросоюз выпустит руководство по подаче заявок на ценовые обязательства, в котором подтвердит, что "будет применять одинаковые правовые стандарты к каждой из них в соответствии с правилами ВТО, придерживаясь принципа недискриминации, на основе объективной и беспристрастной оценки". Как отмечается, указанная мера "полностью отражает дух диалога" между Китаем и ЕС.

"КНР и Евросоюз способны и готовы урегулировать разногласия посредством диалога и консультаций в соответствии с правилами ВТО, обеспечивать стабильность цепочек поставок в автопроме Китая, ЕС и всего мира, - подчеркивается в документе. - Это не только поспособствует здоровому развитию китайско-европейских торгово-экономических отношений, но и положительно повлияет на поддержание международного торгового порядка, опирающегося на правила".

В июле 2024 года Брюссель ввел пошлины в размере от 17,4 до 37,6% на электромобили из КНР. Как проинформировала Еврокомиссия (ЕК), они применены на основании результатов расследования по противодействию "незаконным субсидиям", которое продолжалось девять месяцев. Высший орган исполнительной власти ЕС подтвердил, что консультации с Китаем по этой теме активизировались и европейская сторона рассчитывает на урегулирование в соответствии с нормами ВТО. 29 октября того же года ЕК одобрила введение тарифов на уровне до 35,3%, которые действуют в течение пяти лет.