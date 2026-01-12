"Уралвагонзавод" выполнил первый контракт на поставку вагонов "Урал"

Речь идет о поставке 40 инновационных полувагонов "Урал" для Федеральной грузовой компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил первый контракт на поставку 40 инновационных полувагонов "Урал" для Федеральной грузовой компании (ФГК). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Уралвагонзавод" завершил контракт на изготовление и поставку 40 инновационных восьмиосных полувагонов модели 12-5991 "Урал" для Федеральной грузовой компании. Все изделия отгружены заказчику", - информировали в пресс-службе.

В концерне рассказали, что в ближайшее время первый состав "Уралов" начнет регулярные грузоперевозки по железнодорожной сети страны. Восьмиосный полувагон модели 12-5991 не имеет аналогов в России. Его характеристики и инновационная конструкция повысят провозную способность железных дорог. Грузоподъемность "Урала" - 151 тонна, суммарный объем кузова - 176 м . Это позволяет составу из таких полувагонов перевозить на сотни тонн больший груз, чем стандартному составу. Применение нового сцепного устройства позволило сократить длину вагонов и увеличить их общее количество в составе поезда.

"В сжатые сроки была проделана масштабная работа по созданию, производству опытных образцов, проведению полного цикла испытаний и сертификации и, наконец, по выпуску первой партии полувагонов. Конструктивное решение в виде применения сцепного устройства реализовано впервые в отечественном вагоностроении. Мы ценим, что наши партнеры делают ставку на инновации. И я надеюсь, что ФГК свои будущие стратегические планы будет строить исходя из наличия инновационного подвижного состава, способствующего повышению эффективности грузоперевозок, как одной из целей государственной программы "Развитие транспортной системы", - сказал заместитель генерального директора по гражданской продукции концерна УВЗ Андрей Абакумов, слова которого приводят в пресс-службе.

Там уточнили, что каждый "Урал" состоит из двух сцепленных между собой вагонов, которые во многом унифицированы с серийной моделью 12-196-02. Подготовка вагонного конвейера к производству нового изделия была проведена в течение всего нескольких недель. Процесс сборки был значительно ускорен, и с вагоносборочного конвейера "Уралвагонзавода" начали сходить по два "Урала" в сутки.