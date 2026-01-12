ФАС завела дело против компании "Алкой-фарм"

Ведомство выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации при оформлении упаковки биологически активной добавки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ФАС России возбудила дело в отношении компании "Алкой-фарм", выявив признаки недобросовестной конкуренции в действиях организации при оформлении упаковки биологически активной добавки (БАД). Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ФАС обратилось ООО "ИНАТ-фарма". Компания реализует БАД "Селцинк плюс". Эта продукция приобрела широкую известность среди потребителей за счет длительного нахождения на рынке.

"ООО "Алкой-фарм" ввело в гражданский оборот БАД "Селен +цинк VIT" в сходном до степени смешения оформлении товара заявителя", - указали в службе.

ФАС России считает, что действия организации могут создать у покупателей ложное впечатление о поставщике продукции, а также способствовать неправомерному использованию репутации правообладателя. Комиссия службы проверит действия "Алкой-фарм" на соответствие нормам закона о защите конкуренции.