Путин: у обрабатывающих отраслей РФ хорошие показатели

Во многом их дала работа оборонно-промышленного комплекса, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года. Во многом их дала работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

Обрабатывающая промышленность, указал глава государства, показала "хороший результат по 2025 году". "Значительная часть из этого, - заметил Путин, - за предприятиями оборонно-промышленного комплекса".