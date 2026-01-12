Путин: у обрабатывающих отраслей РФ хорошие показатели
Редакция сайта ТАСС
10:12
обновлено 10:21
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обрабатывающие отрасли России продемонстрировали хорошие результаты по итогам 2025 года. Во многом их дала работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Обрабатывающая промышленность, указал глава государства, показала "хороший результат по 2025 году". "Значительная часть из этого, - заметил Путин, - за предприятиями оборонно-промышленного комплекса".