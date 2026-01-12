Мантуров: обрабатывающая промышленность в РФ в 2025 году выросла на 3%

В рамках планового курса на охлаждение экономики динамика в этих отраслях положительная, указал первый вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Производство в обрабатывающих отраслях России в 2025 году выросло примерно на 3%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В рамках планового курса на охлаждение экономики динамика в обрабатывающих отраслях промышленности действительно сохраняется положительная. Мы закончили 2025 год с показателями около 3%. В феврале мы более точно увидим цифры после получения официальной статистики", - сказал он.