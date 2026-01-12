Telegram в 2025 году заблокировал более 44 млн каналов и групп

Наибольшее число блокировок пришлось на IV квартал - свыше 17,416 млн

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Администрация Telegram за 2025 год заблокировала почти в 2,7 раза больше каналов и групп, нарушающих его политику, чем в 2024 году, подсчитал ТАСС на основе статистики на сайте мессенджера.

Всего было заблокировано 44,085 млн каналов и групп. Наибольшее число блокировок пришлось на IV квартал 2025 года - свыше 17,416 млн (больше, чем за весь 2024 год).

Блокировка коснулась свыше 950 тыс. групп и каналов с материалами, содержащими сексуальное насилие над детьми (+28,02%), и почти 234 тыс. сообществ террористической направленности (+66,6%).

1 января 2026 года было заблокировано почти 543 тыс. групп и каналов. Это третий случай с начала наблюдений (с 1 декабря 2023 года), когда за сутки было удалено более 500 тыс. сообществ. Два предыдущих пика фиксировались в ноябре 2024 года.