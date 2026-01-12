Путин обсудил с Мантуровым обрабатывающую промышленность

Также президент и первый вице-премьер рассмотрели вопросы космической сферы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вопросы развития обрабатывающей промышленности и космической сферы, включая разработки двойного назначения, стали темой встречи в Кремле президента РФ Владимира Путина с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.

"Вы хотели поговорить о ситуации в обрабатывающих областях, - обратился глава государства, отметив высокие результаты отрасли. - Хотел бы тоже услышать ваши оценки того, что происходит в космической сфере".

"Имею в виду, что это, что называется, разработки двойного применения", - добавил Путин, передавая Мантурову слово для доклада.

Встреча с первым вице-премьером стала первым публичным официальным мероприятием президента России в 2026 году.