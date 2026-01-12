NF Group: объем ввода торговых центров в регионах России сократился на 71%

Снижение показателя связано с завершением реализации проектов, перенесенных с предыдущих лет, а также с переориентацией девелоперов на малоформатные объекты

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объем ввода торговых центров в регионах России сократился на 71%, говорится в сообщении консалтинговой компании NF Group.

"По итогам 2025 года совокупный объем ввода новых торговых площадей в России составил 449,3 тыс. кв. м. При этом Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали рекордный рост ввода новых площадей - 197,8 тыс. кв. м и 115,7 тыс. кв. м соответственно. В то же время в региональных городах наблюдается замедление девелоперской активности: объем нового предложения составил лишь 94,3 тыс. кв. м против 324,6 тыс. кв. м годом ранее. Это на 70,9% ниже уровня 2024 года и стало одним из самых низких показателей за всю историю наблюдений за рынком", - отмечается в сообщении.

Снижение объема ввода связано с завершением реализации проектов, перенесенных с предыдущих лет, а также с переориентацией девелоперов на малоформатные объекты. Эта тенденция обостряется изменениями в потребительском поведении и макроэкономическими факторами, такими как высокая ключевая ставка и рост стоимости строительства, которые усложняют запуск и реализацию крупных проектов.

Структура открытий ТЦ в регионах подтверждает данный тренд: на районные (63,6 тыс. кв. м) и микрорайонные (3,2 тыс. кв. м) форматы пришлось 71% всех открытий, в то время как окружной формат был представлен только в Кемерове.