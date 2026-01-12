Рост инвестиций компаний в обрабатывающих отраслях РФ составил 23%

Этот результат был достигнут за три квартала 2025 года, указал первый вице-премьер Денис Мантуров

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Компании обрабатывающих отраслей сохраняют инвестиционный импульс, за три квартала 2025 года рост инвестиций составил 23%. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Нужно отдать должное нашим компаниям, которые в непростых условиях сохраняют инвестиционный импульс. За три квартала прошлого года рост по инвестициям в обрабатывающих отраслях составил 23%, это примерно 5 трлн рублей", - сказал Мантуров.

Он отметил, что во многом это обусловлено концентрацией усилий правительства и бизнеса над выполнением нацпроектов, на реализации которых сфокусированы основные меры государственной поддержки, включая специнвестконтракты, льготные займы Фонда развития промышленности, поддержку НИОКР, кластерную инвестиционную платформу.

"Наряду с ранее созданными заделами это позволяет ритмично открывать новые производства, и только по линии ФРП в 2025 году запустили 170 новых проектов. В целом практически все реализованные проекты, особенно по Фонду развития промышленности, соответствуют достижению технологического суверенитета и технологического лидерства, которое отфиксировано в наших национальных проектах", - подчеркнул Мантуров.