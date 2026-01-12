В Челябинске двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел испытания

Отечественная разработка находится на уровне лучших мировых аналогов по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тяговый асинхронный двигатель для высокоскоростного поезда успешно прошел приемочные испытания, сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД). Тестирование проводилось на площадке завода-изготовителя "Русские электрические двигатели" в Челябинске.

"Новый двигатель ТАД-650 мощностью 650 кВт отличается высокой энергоэффективностью (КПД до 96%) при компактных размерах и малой массе (750 кг)", - отметили в холдинге.

По данным РЖД, отечественная разработка двигателя находится на уровне лучших мировых аналогов по своим эксплуатационным и энергетическим характеристикам.

Для высокоскоростного поезда из восьми вагонов потребуются 16 таких двигателей. "По две моторные тележки будут устанавливаться под первым, третьим, шестым и восьмым вагонами, именно они приводят в движение электропоезд. Под остальными будут немоторные тележки", - уточнили в холдинге. Именно так тяга равномерно распределится по составу.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

В новость внесена правка (15:02 мск) - в связи с корректировкой холдингом РЖД данных в 4-м абзаце, верно - 16 двигателей.