Мантуров: экспорт конкурентоспособной продукции РФ за 10 месяцев 2025 года вырос на 18%

Российские предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, указал первый вице-премьер

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экспорт промышленной конкурентоспособной продукции РФ за 10 месяцев прошлого года вырос на 18%, при этом 80% поставок приходятся на дружественные страны, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мантурова, такие показатели свидетельствуют о преодолении российскими предприятиями первого этапа адаптации к новым рынкам.

"И вывод в том числе на рынок новой конкурентоспособной продукции влияет, собственно, на наш экспорт конкурентоспособной продукции - за 10 месяцев прошлого года рост составил 18%. Это говорит о том, что наши предприятия преодолели первый этап адаптации к новым рынкам, исходя из того, что мы поставляем на сегодняшний день 80% именно в дружественные страны. До 2022 года этот показатель составлял примерно 60%", - сказал Мантуров.

"Думаю, что эта тенденция будет в будущем тоже оказывать существенное влияние на эти показатели, имея в виду, что мы открываем, например, торговые представительства именно в тех регионах, где мы видим рост интереса к нашей продукции", - отметил первый вице-премьер. Это Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и, конечно, СНГ и Евразийский экономический союз, добавил он.