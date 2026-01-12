В Росатоме создали первый отечественный модульный инвертор для солнечных батарей

Уникальность первого отечественного инвертора - в модульной конструкции, которая позволяет заменять силовой модуль без демонтажа всего оборудования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Инженеры Росатома разработали импортонезависимый стринг инвертор для солнечных электростанций (СЭС). Как рассказали ТАСС в компании "Росатом автоматизированные системы управления" (РАСУ), первый отечественный стринг-инвертор является еще и уникальным в плане архитектуры, не имея аналогов в мире.

Стринг-инвертор - устройство, которое преобразует постоянный ток от солнечных панелей в переменный ток, который можно безопасно и эффективно передавать по электросетям потребителям. Прибор, разработанный специалистами компании "Парус электро" (входит в дивизион "АСУ ТП и электротехника" госкорпорации "Росатом"), рассчитан на 200 и 350 кВт, рассказали в РАСУ. КПД инвертора - 98,3%, он может работать в сетевом и гибридном режиме с накопителями и рассчитан на климатические условия всей России.

Уникальность первого отечественного инвертора - в модульной конструкции, которая позволяет заменять силовой модуль без демонтажа всего оборудования. Это сокращает время обслуживания и ремонта с десятков часов до считаных минут и снижет потери выработки. Как рассказали ТАСС в РАСУ, степень локализации комплектующих разработки достигает 90-95%. В компании подчеркнули, что существуют зарубежные аналоги в плане топологии работы от компаний Suntree, Sungrow, Huawei, Kstar, однако ни один из импортных приборов не является модульным, соответственно, требует больших затрат и простоев в ходе ремонта и обслуживания.

Инвертор от Росатома работает по восьми независимым каналам (стрингам), управляя небольшими группами панелей по отдельности. Если одна группа теряет эффективность из за тени, снега или облачности, остальные продолжают работать на полной мощности. Это повышает устойчивость выработки зимой и в пасмурную погоду, увеличивает суммарное количество часов генерации в течение дня. Стринг инвертор подходит как для промышленных наземных солнечных электростанций, так и для небольших СЭС на крышах зданий, поддерживает адаптивное управление реактивной мощностью под требования конкретного сетевого оператора и интеграцию с накопителями. Серийное производство прибора компания "Парус электро" намерена развернуть на собственных мощностях уже в 2026 году.

"Наша молодая команда создала новый продукт с полностью суверенным ПО, который необходим рынку. Мы традиционно уделили особое внимание разнообразию климатических зон России - температурный рабочий диапазон от -50°C до +65°C. Также разработана специальная схемотехника стринг-инвертора для обеспечения устойчивости к нестабильному напряжению в удаленных районах, где импортные устройства могут отключаться", - отметил генеральный директор ООО "Парус электро" Максим Жовнер.