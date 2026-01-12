Статья

Российское вооружение и ситуация в ракетно-космической отрасли. Заявления Мантурова

Первый вице-премьер сообщил, что в 2025 году на линии фронта апробировали свыше 1 тыс. новых образцов военной техники

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса выполнили все задания в рамках гособоронзаказа в 2025 году. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в докладе президенту страны Владимиру Путину.

Он отметил, что свыше 1 тыс. новых образцов военной техники были апробированы Россией на линии фронта в 2025 году. По словам Мантурова, выручка предприятий ракетно-космической отрасли в 2025 году выросла на 10%.

ТАСС собрал основные заявления первого вице-премьера.

ОПК

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса выполнили все задания в рамках гособоронзаказа в 2025 году: "Особый акцент мы делали и будем продолжать делать на вооружении и военной технике под задачи специальной военной операции".

В ОПК задействованы 3,8 млн человек: "Только за последние три года добавилось 800 тысяч человек, и мы все равно видим повышение производительности труда".

Свыше 1 тыс. новых образцов военной техники были апробированы Россией на линии фронта в 2025 году: "В ближайшее время мы также планируем, буквально в этом квартале, продемонстрировать еще дополнительное количество".

Экспортный портфель российских вооружений по уже подписанным контрактам составляет $70 млрд: "Большой интерес к нашим беспилотным системам, [комплексам] радиоэлектронной борьбы".

Ракетно-космическая отрасль

Рост выручки предприятий космической отрасли составил 10% за прошедший год, "растет средняя заработная плата, также растет производительность труда".

Ракета "Ангара-А5" с космодрома Плесецк вывела спутник для Минобороны России, ранее такие задачи выполнялись только с Байконура.

Роскосмос в 2025 году реализовал "17 пусков ракет космического назначения".

Российская спутниковая группировка увеличила свою численность до 300 космических аппаратов.

