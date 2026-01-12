В Кабардино-Балкарии оборот общественного питания за год вырос на 20%

Показатель составил свыше 20 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Оборот общественного питания в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2025 году составил свыше 20 млрд рублей. За год этот показатель вырос на 20%, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности, энергетики и торговли КБР.

"Оборот общественного питания организаций всех видов экономической деятельности в 2025 году оценочно составил 20,5 млрд рублей. Это 120% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2024 года", - рассказали информагентству в министерстве.

По итогам 2024 года оборот общественного питания в Кабардино-Балкарии составлял 15,9 млрд рублей.

В числе причин такого роста в сфере общепита в ведомстве называют растущий интерес к гастрономическим услугам и культурным мероприятиям, а также значительное увеличение туристического потока в регионе.