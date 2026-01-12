Среднегодовой курс нацвалюты в 2026 году может составить 92 рубля за доллар

В случае существенных рисков возможны колебания и до 100 рублей за доллар, заявили опрошенные ТАСС эксперты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Среднегодовой курс рубля в 2026 году может находиться в районе 92 рублей за доллар, однако в случае существенных рисков возможны колебания и до 100 рублей за доллар. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, назвав наиболее благоприятным для экспортеров курс нацвалюты в 95 рублей за доллар.

"Рубль в 2025 году чрезвычайно укрепился, что не имеет фундаментальных оснований в экономике, поэтому в 2026 году ожидается постепенное ослабление. Благоприятный курс для несырьевых экспортеров, обеспечивающий конкурентоспособность и устойчивую рублевую выручку, лежит в диапазоне 85-95 рублей за доллар", - отметила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

Психологический коридор

По словам эксперта, в ближайшие месяцы с учетом традиционного снижения экспортной выручки в начале года, умеренно низких цен на нефть и возможного смягчения денежно-кредитной политики курс может умеренно ослабнуть до 82-83 рублей за доллар уже в первом квартале. Дальнейшая динамика, по мнению Федюниной, будет зависеть как от внешней конъюнктуры (санкции, цены на сырье, геополитика), так и от решений ЦБ по снижению ключевой ставки, что снизит привлекательность рублевых активов.

"Во второй половине 2026 года вполне вероятен курс в диапазоне 87-92 рублей за доллар. Первые дни 2026 года уже продемонстрировали, насколько непредсказуема мировая экономика. В отдельные моменты курс может краткосрочно подскочить и до 95-100 рублей - психологического коридора, который рынок воспринимает как сигнал тревоги. Будем надеяться, что этого не случится - но исключать такой сценарий точно не стоит", - указала она.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин также полагает, что наиболее благоприятным для экспортеров курсом рубля можно считать 95 рублей за доллар и выше, поскольку текущие уровни оказывают сильное воздействие на их выручку и ценовую конкурентоспособность.

"В целом в первом квартале российская валюта будет находиться в границах 79-84 рубля за доллар, если не случится серьезных внешних шоков. Рассматривая более отдаленную перспективу всего 2026 года, стоит ожидать плавного ослабления рубля. Основными факторами, определяющими такую динамику, будут выступать ДКП ЦБ РФ (снижение ключевой ставки), внешняя торговля и цены на энергоресурсы, - считает собеседник агентства. - Высокая неопределенность сохраняется вокруг геополитических трендов и новых санкций, что может в конечном счете сказываться на рубле как положительно, так и отрицательно, в зависимости от характера событий. Ожидаемый среднегодовой курс российской валюты будет на уровне около 92 рубля за доллар, хотя по году не исключены скачки и до 100 рублей за доллар при проявлении серьезных рисков".

Еремкин отметил, что с точки зрения экспортеров ожидаемое ослабление рубля будет оказывать поддержку для стабилизации выручки в условиях, когда возможности наращивания физических объемов экспорта остаются ограниченными. Для инвесторов, уверен эксперт, ослабление рубля снижает привлекательность рублевых активов, поэтому некоторые предпочтут хеджировать свои риски. Например в валютных облигациях, номинированных в иностранной валюте, но с купонным доходом, выплачиваемым в рублях по курсу ЦБ РФ.

Рубль на максимумах

Как сообщал ТАСС, в 2025 году рубль усилился по отношению к доллару США на 23,5%, продемонстрировав наибольший прирост за всю современную историю России. Средний курс доллара в 2025 году оказался на уровне 83,54 рубля. В конце сентября прошлого года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, презентуя обновленный макроэкономический прогноз в правительстве, отметил, что министерство заложило в свои расчеты постепенное ослабление рубля, при этом валюта будет крепче апрельских базовых условий. Ожидания по среднему курсу доллара в 2026 году ведомство оценивает в районе 92,2 рубля (100,2 рубля в апрельской редакции), в 2027 году - 95,8 рубля (103,5 рубля), в 2028 году - 100,1 рубля (106,0 рубля).