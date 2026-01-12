Суд РФ запретил "дочке" Uniper судиться с "Газпром экспортом" за рубежом

В случае неисполнения запрета с Lubmin-Brandov Gastransport GmbH взыщут €45,2 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской удовлетворил иск "Газпром экспорта" и запретил дочерней компании германской Uniper - Lubmin-Brandov Gastransport GmbH - продолжать судебное разбирательство с российской компанией за рубежом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее "Газпром экспорт" просил запретить продолжать разбирательство в арбитраже при Международной торговой палате в Женеве. "Арбитражный суд <...> определил заявление ООО "Газпром экспорт" удовлетворить. В случае неисполнения [ответчиком] определения присудить в пользу ООО "Газпром экспорт" €45 222 835,16 в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплаты", - заявила судья. Также с ответчика взыскана госпошлина в размере 50 тыс. рублей.

Компания Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является дочерней компанией Uniper Global Commodities SE. Ей принадлежит 20% в газопроводе OPAL, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Пропускная способность - 36 млрд куб. м газа в год.

Технически газопровод эксплуатируется компанией GASCADE Gastransport GmbH (входит в SEFE, которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой "Газпрома"), владеющей 80% в проекте через компанию W&G Transport Holding. Это бывшее совместное предприятие германской Wintershall Dea и "Газпрома", которое в 2023 году было передано GASCADE.

Через несколько дней после подачи иска "Газпром экспортом" Uniper заявила о намерении продать свою долю в 20% в газопроводе OPAL, которой владеет через компанию Lubmin-Brandov Assets GmbH.