С января по ноябрь 2025 года Гонконг посетили 143,8 тыс. туристов из России

Это почти на 22% превышает показатель аналогичного периода 2024 года

ГОНКОНГ, 12 января. /ТАСС/. С января по ноябрь 2025 года Специальный административный район (САР) КНР Гонконг (Сянган) посетили 143,8 тыс. российских туристов, что почти на 22% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"По официальным данным, в январе-ноябре 2025 года Гонконг посетили 143,8 тыс. российских туристов, что на 21,8% превышает показатель аналогичного периода годом ранее. В Макао в тот же период побывали порядка 34,2 тыс. россиян (28,6 тыс. в позапрошлом году, прирост - 19,5%). Учитывая текущие темпы роста турпотока и расширение географии авиасообщения, ожидаем дальнейшего увеличения числа поездок и в этом году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что введение безвизового режима между Россией и Китаем, безусловно, стало дополнительным стимулом для роста взаимного турпотока между Россией и южными районами КНР. "Отечественные туроператоры активно развивают комбинированные маршруты, объединяющие посещение САР и городов материкового Китая, что вызывает повышенный интерес у путешественников. По моим наблюдениям, россияне стали больше передвигаться внутри так называемого региона Большого залива, объединяющего провинцию Гуандун с Гонконгом и Макао", - указал Каргаполов.

"Существенный вклад в развитие туристического обмена вносят возобновленные в октябре минувшего года прямые рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Гонконгом, а также открытие нового маршрута между Владивостоком и Макао авиакомпанией Cambodia Airways. В целом, мы уверены, что интерес к России со стороны жителей Гонконга и Макао будет продолжать расти, а введение безвизового режима откроет новые перспективы для развития двусторонних отношений во всех сферах", - добавил генеральный консул РФ.