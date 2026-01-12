В АТОР назвали стоимость самого дорогого тура в 2025 году

Семья из трех человек заплатила за поездку в Бодрум 35,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Самый дорогостоящий тур в 2025 году был продан за 35,3 млн рублей - такую сумму заплатила семья из трех человек за отдых в Бодруме. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Первое место занял тур от туроператора "Русский экспресс". Семья из трех человек отдохнула 10 ночей в Maxx Royal Bodrum 5* на вилле с тремя спальнями. В стоимость вошли проживание, CIP-сервис и индивидуальные трансферы. Перелет туристы бронировали самостоятельно. Общая стоимость - 35,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

На втором месте комбинированная турпоездка в ОАЭ и Саудовскую Аравию с посещением матча Криштиану Роналду для семьи из пяти человек за 31 млн рублей, на третьем - отдых в Таиланде для компании из шести человек за 29,7 млн рублей Также в топ-5 вошли премиум-сафари в Танзании и отдых на Занзибаре (28 млн рублей), а также отдых на Маврикии (27,3 млн рублей).

Если в 2024 году ценовой диапазон 10 самых дорогих туров составлял от 16 до 59 млн рублей, то в 2025 году - от 21,9 до 35,3 млн рублей. В лидерах по количеству проданных премиальных туров Турция, Мальдивы, ОАЭ, Таиланд, а также экзотические направления - Танзания, Маврикий, Фиджи и Новая Зеландия. "Особенность 2025 года - появление в топовом списке уникальных индивидуальных программ (например, тур по Китаю с частным самолетом или программа Фиджи + Новая Зеландия)", - отметили в АТОР.