Объем поступлений в бюджет КЧР от самозанятых вырос на 40% за год

В республике зарегистрировано свыше 34,4 тыс. самозанятых

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Поступления в бюджет Карачаево-Черкесии от самозанятых граждан в 2025 году увеличились на 40%, а их число - на 23%, сообщил ТАСС замминистра экономического развития республики Мурат Гочияев.

"На 1 января 2025 года самозанятыми гражданами в бюджетную систему республики было перечислено 180 млн рублей, на конец прошлого года объем таких поступлений уже составил более 250 млн, рост - 72 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

На конец 2025 года в республике зарегистрировано свыше 34,4 тыс. самозанятых, за год их число увеличилось на 23%, отметил замминистра.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" действует в Карачаево-Черкесии с сентября 2020 года.