Авиакомпания Flydubai возобновила часть рейсов в Иран

Рейсы FZ 1929 и FZ 1930 по маршруту Дубай - Тегеран отменены в период с 12 по 15 января

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 12 января. /ТАСС/. Бюджетная авиакомпания Flydubai возобновила часть рейсов в Иран. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

В компании уточнили, что рейсы FZ 1929 и FZ 1930 по маршруту Дубай - Тегеран отменены в период с 12 по 15 января. "Все оставшиеся рейсы в Иран возобновлены и выполняются в соответствии с расписанием", - говорится в заявлении Flydubai.

9 января базирующаяся в Дубае авиакомпания отменила все полеты в Иран, запланированные на этот день. Авиаперевозчик подчеркнул, что следит за ситуацией в исламской республике.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. Пик погромов пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий протестующих погибли не менее 13 мирных граждан, включая трехлетнего ребенка. Власти сообщили о гибели 38 сотрудников правоохранительных органов.