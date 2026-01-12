Патрушев: малые предприятия АПК имеют доступ ко всем механизмам господдержки

Вице-премьер также сообщил, что с 2026 года все меры поддержки для малого бизнеса в агропромышленном комплексе консолидированы в одном федеральном проекте

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Малые предприятия в агропромышленном комплексе РФ имеют доступ абсолютно ко всем механизмам государственной финансовой поддержки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Обеспечение возможностей для развития малого агробизнеса остается одним из наших приоритетов. Малые предприятия имеют доступ абсолютно ко всем механизмам государственной финансовой поддержки. И отдельно для них, в том числе для хозяйств населения, предусмотрен защищенный лимит средств в программе льготного кредитования", - сказал Патрушев на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Вице-премьер добавил, что дополнительно для организаций малых форм есть комплекс адресных мер - в частности, гранты и субсидии на организацию производства, переработку, сбыт продукции, а также на поддержку кооперации. "Ежегодно на эти цели правительством выделяется значительный объем финансирования", - подчеркнул Патрушев. Он отметил, что в диалоге с фермерским сообществом власти РФ постоянно оптимизируют инструменты поддержки, чтобы повысить их доступность и сделать более гибкими, адаптированными к текущей ситуации.

Вице-премьер также сообщил, что с 2026 года все меры поддержки для малого бизнеса в АПК консолидированы в одном федеральном проекте. "Это, прежде всего, позволит закрепить отдельный лимит финансирования. В текущем году его объем составит 14,5 млрд рублей. Также расширены возможности участия в мерах поддержки как вновь созданных предприятий, так и уже действующих", - добавил он, отметив, что консолидация инструментов ускорит доведение средств до конечных получателей и упростит их администрирование.

Он также напомнил, что в 2026 году появилось несколько новых направлений поддержки малого агробизнеса. Во-первых, это финансовая поддержка на создание и модернизацию небольших сельских пекарен. Во-вторых, малым предприятиям будет возмещаться до 60% расходов на приобретение газопоршневых установок. "Их использование дает возможность до 50% сокращать расходы на электроэнергию и теплоснабжение, а также обеспечивает бесперебойное электропитание. Это помогает наращивать производственные мощности", - рассказал Патрушев.

"Наконец, значимой для малого бизнеса в сельском хозяйстве является поддержка сбыта продукции. В 2026 году субсидии начнут получать агроагрегаторы. Задача этих предприятий - помочь фермерской продукции оперативно попадать на полки торговых сетей. Сейчас в нашей стране действуют порядка 80 таких организаций". - добавил вице-премьер.