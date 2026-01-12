Минпромторг намерен субсидировать до 20% строительства судов водного транспорта

На реализацию меры поддержки в 2026 году планируется выделить 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует предоставлять субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта, следует из пояснительной записки к проекту решения о предоставлении субсидий.

Предполагается, что субсидироваться будет до 20% стоимости строительства таких судов.

"Проектом решения предусматривается предоставление субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта, в размере до 20% стоимости строительства гражданского судна. Субсидия предоставляется после наступления ключевого события (этапа строительства) гражданского судна водного транспорта", - говорится в пояснительной записке.

На реализацию меры поддержки в 2026 году планируется выделить 1,6 млрд рублей, в 2027 году - 3,8 млрд рублей, в 2028 году - 3,2 млрд рублей.

"За счет предоставления субсидий планируется обеспечить финансирование строительства 9 гражданских судов, в том числе на верфях Дальневосточного федерального округа", - отмечается в пояснительной записке.