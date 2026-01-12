На Украине заблокировали Polymarket

Причиной внесения онлайн-площадки прогнозов в украинский реестр заблокированных ресурсов стало отсутствие у платформы лицензии на деятельность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Одну из крупнейших в мире букмекерских платформ с прогнозами на мировые события Polymarket внесли в реестр заблокированных ресурсов на Украине. Это следует из данных на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций Украины (НКЭК).

Причиной блокировки стало отсутствие у платформы лицензии на деятельность, которую украинский регулятор относит к сфере азартных игр.

Polymarket - онлайн-площадка прогнозов, где пользователи используют криптовалюту, чтобы делать ставки на исходы реальных событий в мире. Например, в 2025 году данные Polymarket показывали вероятность того, кто станет Папой Римским и получит ли президент США Дональд Трамп Нобелевскую премию мира.