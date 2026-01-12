В России в 2025 году сумма экосбора выросла до 21,92 млрд рублей

В Росприроднадзоре отметили, что до 15 апреля 2026 года производителям и импортерам товаров и упаковки необходимо сдать отчетность и уплатить экологический сбор за 2025 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сумма экологического сбора в России в прошлом году стала рекордной и составила 21,92 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора, опубликованном в Max.

"В прошлом году сумма экологического сбора стала рекордной - 21,92 млрд руб. Эти средства идут на развитие системы обращения с отходами и экологические проекты по всей стране", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что до 15 апреля 2026 года производителям и импортерам товаров и упаковки необходимо сдать отчетность и уплатить экологический сбор за 2025 год. Там добавили, что своевременная подача документов поможет избежать штрафов и в том числе репутационных рисков.

"Росприроднадзор намерен в ближайшее время провести техническое обучение по актуальным изменениям законодательства, порядке подачи отчетности и расчетов экосбора", - добавили в службе.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным говорила, что обязательные платежи природопользователей в РФ в 2025 году составили свыше 21 млрд руб.