Хуснуллин: мастер-план развития побережья разрабатывают для всего Приазовья

Большой блок вопросов в рамках стратегии связан с транспортом, сообщил вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин © Александр Миридонов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стратегия развития Приазовья до 2040 года, принятая в конце декабря, предполагает разработку единого мастер-плана развития побережья во всех регионах, имеющих выход к Азовскому морю. Об этом на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы уже сейчас разрабатываем мастер-планы как населенных пунктов крупных городов вдоль побережья, так и единый план по развитию побережья всего Азовского моря", - сказал он.

Хуснуллин отметил также, что большой блок вопросов в рамках стратегии связан с транспортом. По его словам, утвержден план строительства Азовского автомобильного кольца - скоростной четырехполосной трассы, протяженностью свыше 1,3 тыс. км.

В конце декабря 2025 года Мишустин утвердил стратегию развития Приазовья. Документ направлен на восстановление благоприятных экологических условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов Азовского моря и его побережья, на развитие рыбохозяйственного, туристского и рекреационного потенциала семи субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Республики Крым, Краснодарского края, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей определяются в документе как регионы Приазовья), а также в целях повышения благосостояния проживающего на территориях региона населения.