Дерипаска предложил ускорить газификацию коммерческого транспорта

Бизнесмен считает, что это позволит сократить логистические издержки и внесет вклад в снижение инфляции в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что ускорение газификации коммерческого транспорта позволит сократить логистические издержки и внесет вклад в снижение инфляции в России.

"Можно ускорить процесс газификации коммерческого транспорта. Это можно сделать без чрезмерных инвестиций, но с очень хорошим мультипликативным эффектом: "Газпром" получит дополнительный сбыт, стабилизируется спрос на топливо, а экономика приобретет новые компетенции", - написал Дерипаска в Telegram-канале.

По мнению предпринимателя, снизить цены на дизельное топливо для сокращения транспортных расходов в текущих условиях достаточно сложно, поэтому альтернативой может стать переход на газ.

"Срок - около трех лет не слишком упорного труда", - считает он. По мнению бизнесмена, переход на газ станет реальным вкладом в снижение инфляции, при этом вклад цены дизтоплива в инфляцию он оценил более чем в 20%.