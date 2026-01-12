"Аэрофлот" отменил рейсы в Краснодар за 12 января

Причиной стали непогода и ограничения в работе аэропорта Краснодара

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" из-за непогоды и ограничений в работе аэропорта Краснодара отменяет рейсы в Краснодар за 12 января, сообщила компания.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодаре (снегопад), а также ограничениями в регламенте работы аэропорта столицы Кубани, "Аэрофлот" отменяет рейсы за 12 января", - говорится в сообщении.

Отменены следующие рейсы между Москвой и Краснодаром: SU1108/1109 Москва - Краснодар - Москва; SU1156/1157 Москва - Краснодар - Москва; SU 1208/1209 Москва - Краснодар - Москва; SU1265 Краснодар - Москва; SU1257 Краснодар - Москва; SU614/615 Краснодар - Ереван - Краснодар; SU2926 Краснодар - Екатеринбург.

Авиакомпания отмечает, что заблаговременно информирует пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на последующие рейсы или вынужденный возврат стоимости билетов. Переоформить билет можно самостоятельно, с помощью чат-бота на сайте или в мобильном приложении, а также обратившись в контакт-центр авиакомпании.