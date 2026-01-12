Отели Шри-Ланки принимают меры профилактики из-за лихорадки денге

Новостной портал The Island ранее сообщил, что власти Шри-Ланки зафиксировали значительное увеличение числа случаев лихорадки денге в стране

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Отели Шри-Ланки принимают необходимые профилактические меры в связи с возможным распространением лихорадки денге, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора ITM Group.

"Власти призывают население уничтожать места размножения комаров, а туристам рекомендуют меры предосторожности против укусов комаров - такие, как репелленты и закрытую одежду. Речь в большей степени идет об открытой заболоченной местности, так как на территориях отелей необходимые меры в обязательном порядке принимают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на Шри-Ланке ежегодно наблюдается рост заболеваемости лихорадкой денге во время сезона муссонов (июнь-июль, октябрь-декабрь). Пики заболеваемости связаны с муссонными дождями, поскольку комары, переносящие вирусы, размножаются в стоячей воде. "Однако в начале этого года ситуация действительно усугубилась в туристических локациях, включая города Коломбо, Гампаха, Канди, Галле, Ратнапура и Джафна, из-за многочисленных наводнений в конце года, последовавших за чередой мощных циклонов", - рассказали в ITM Group.

Туроператор "Спектрум" (входит в РСТ) не получал информации от партнеров или туристов о случаях заболеваний, сообщила менеджер по Юго-Восточной Азии Валерия Мильченко.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, которое может протекать в разных формах - от легкой до тяжелой. Заболевание может привести к серьезным осложнениям и даже к смерти - без своевременного медицинского вмешательства. Вирус передается через укусы комаров Aedes, широко распространенных в тропических и субтропических регионах.