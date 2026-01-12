РЭО вложит 3,8 млрд рублей в строительство экотехнопарка под Тамбовом

Сумма составляет основную часть инвестиций в проект

ТАМБОВ, 12 января. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО) разместил облигации на 3,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка "Центральный" в Тамбовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"Мощность экотехнопарка "Центральный" составит 260 тыс. тонн в год. РЭО разместил облигации на 3,8 млрд рублей для строительства предприятия. Ценные бумаги выкупил Сбербанк", - говорится в сообщении компании.

Сумма в 3,8 млрд рублей составляет основную часть инвестиций в проект, общая стоимость которого оценивается в 4 млрд рублей. "На предприятии в том числе предполагается утилизация органических отходов и переработка пластика. Кроме того, появится современный полигон, где ежегодно будут размещать до 255 тыс. тонн отходов", - сообщила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит Тамбовской области достичь цель по 100-процентной обработке отходов и снижению объема их захоронения в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется с 2025 года.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что проект будет реализован силами регионального правительства совместно с РЭО, а не концессионера, как планировалось ранее. Экотехнопарк намерены построить в 40 км от Тамбова.