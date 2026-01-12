Россияне лидируют по количеству туристических поездок в Армению за весь 2025 год

По данным Комитета по туризму Армении, всего в январе - декабре 2025 года страну посетили 2,26 млн туристов

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. 41% туристических посещений в Армению в 2025 году пришелся на долю россиян. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Комитет по туризму Армении.

По данным комитета, всего в январе - декабре 2025 года страну посетили 2,26 млн туристов.

Наибольшее количество туристических посещений Армении было зарегистрировано из России - 921 704 человека или 41% от общего числа, Грузии - 288 578 человек или 13%, и Ирана - 182 364 человека или 8%.

В 2024 году россияне также лидировали по числу посетивших Армению туристов - 937 623 человека или 43% от общего турпотока.